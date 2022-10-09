России скоро придется выбирать: производить танки и снаряды или обеспечивать уровень жизни россиян – Яценюк

"Россия уже в ближайшее время предстанет перед выбором: продолжать производить танки и снаряды, теряя лояльность и поддержку беднеющих россиян, или же обеспечивать уровень жизни в стране, сокращая расходы на войну", – написал он.
Экс-премьер Украины отметил, что только в сентябре расходы так называемого фонда национального благосостояния РФ "почти остановились, уменьшившись в 14 раз по сравнению с предыдущими месяцами".
"Фонд наполняется, в частности, за счет дополнительных доходов от нефтегазового комплекса, и из него идет поддержка пенсионных программ и экономики РФ. В то же время Россию ожидает новое потрясение в связи с ограничениями восьмого пакета санкций ЕС на цену российской нефти для "третьих стран", перевозимой по морю. Сами же страны ЕС с 5 декабря откажутся от доставляемой морскими путями российской нефти", – объяснил Яценюк.
Он считает, что следующим санкционным шагом должно стать введение лимита на цену российского газа.
"У [президента России Владимира] Путина остается еще один вариант – печатать деньги и за счет инфляции балансировать государственные финансы. Но результат будет тот же – скатывание России в рост цен и бедность населения. Санкционная политика по отношению к России приносит результат, а это значит, что победа все ближе", – заявил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.