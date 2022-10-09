России скоро придется выбирать: производить танки и снаряды или обеспечивать уровень жизни россиян – Яценюк

"Россия уже в ближайшее время предстанет перед выбором: продолжать производить танки и снаряды, теряя лояльность и поддержку беднеющих россиян, или же обеспечивать уровень жизни в стране, сокращая расходы на войну", – написал он.

Экс-премьер Украины отметил, что только в сентябре расходы так называемого фонда национального благосостояния РФ "почти остановились, уменьшившись в 14 раз по сравнению с предыдущими месяцами".

"Фонд наполняется, в частности, за счет дополнительных доходов от нефтегазового комплекса, и из него идет поддержка пенсионных программ и экономики РФ. В то же время Россию ожидает новое потрясение в связи с ограничениями восьмого пакета санкций ЕС на цену российской нефти для "третьих стран", перевозимой по морю. Сами же страны ЕС с 5 декабря откажутся от доставляемой морскими путями российской нефти", – объяснил Яценюк.

Он считает, что следующим санкционным шагом должно стать введение лимита на цену российского газа.

"У [президента России Владимира] Путина остается еще один вариант – печатать деньги и за счет инфляции балансировать государственные финансы. Но результат будет тот же – скатывание России в рост цен и бедность населения. Санкционная политика по отношению к России приносит результат, а это значит, что победа все ближе", – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)