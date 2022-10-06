Чичерина, Расторгуев, Дугин, ЦИК России. В Официальном журнале ЕС опубликовали новый список санкций против РФ

Санкции введены "в связи с эскалацией военной агрессии России против Украины и других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Также ЕС принял решения для борьбы с обходом санкций против России.
"Некоторые из попавших сегодня под санкции лиц сыграли роль в организации незаконных, фиктивных референдумов, проведенных в некоторых частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, и их незаконной аннексии. Другие представители оборонного сектора, такие как крупнейший акционер производителя оружия АО "Концерн Калашников" Алан Лушников, а также бывший и нынешний заместители министра обороны РФ. Наконец, в список входят лица, которые являются частью кремлевской экосистемы дезинформации и манипулирования информацией и способствуют распространению дезинформации о войне, например, российский политолог Александр Дугин и певцы Юлия Чичерина и Николай Расторгуев", – говорится в сообщении.
Кроме этого, санкции введены против оборонных предприятий, поставляющих вооружение или истребители вооруженным силам России, Центральной избирательной комиссии РФ и АО "Гознак".
В пресс-службе отметили, что в общей сложности санкции действуют по отношению к 1236 физическим и 115 юридическим лицам.
Как следует из публикации в Официальном журнале ЕС, санкции также введены против назначенного российскими оккупантами "главы Херсонской военно-гражданской администрации" Сергея Елисеева, других представителей оккупационных "властей" на временно оккупированных территориях Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
Кроме этого, под ограничения попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, несколько заместителей министра обороны РФ, певец Олег Газманов и идеолог "русского мира" Дугин.
"В качестве прямого ответа на последнюю эскалацию российской агрессии против Украины и вопиющее нарушение Устава ООН мы вводим санкции против дополнительных физических и юридических лиц, которые поддерживают, содействуют или извлекают выгоду из незаконных действий России. Среди них организаторы фиктивных референдумов, высокопоставленные чиновники минобороны России и видные деятели пропаганды, распространяющие дезинформацию. Наша неизменная поддержка Украины и принципов Устава ООН и международного права будет продолжена. Мы вновь призываем Россию прекратить разрушительную и бессмысленную агрессию", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.