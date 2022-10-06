ГОРДОН
 
 
МИР

Чичерина, Расторгуев, Дугин, ЦИК России. В Официальном журнале ЕС опубликовали новый список санкций против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС ввел новые санкции против России
ЕС ввел новые санкции против России
Фото: EPA

Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц РФ в связи с российской агрессией против Украины. Об этом сообщила пресс-служба совета Евросоюза 6 октября.

Санкции введены "в связи с эскалацией военной агрессии России против Украины и других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также ЕС принял решения для борьбы с обходом санкций против России.

"Некоторые из попавших сегодня под санкции лиц сыграли роль в организации незаконных, фиктивных референдумов, проведенных в некоторых частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, и их незаконной аннексии. Другие представители оборонного сектора, такие как крупнейший акционер производителя оружия АО "Концерн Калашников" Алан Лушников, а также бывший и нынешний заместители министра обороны РФ. Наконец, в список входят лица, которые являются частью кремлевской экосистемы дезинформации и манипулирования информацией и способствуют распространению дезинформации о войне, например, российский политолог Александр Дугин и певцы Юлия Чичерина и Николай Расторгуев", – говорится в сообщении.

Кроме этого, санкции введены против оборонных предприятий, поставляющих вооружение или истребители вооруженным силам России, Центральной избирательной комиссии РФ и АО "Гознак".

В пресс-службе отметили, что в общей сложности санкции действуют по отношению к 1236 физическим и 115 юридическим лицам.

Как следует из публикации в Официальном журнале ЕС, санкции также введены против назначенного российскими оккупантами "главы Херсонской военно-гражданской администрации" Сергея Елисеева, других представителей оккупационных "властей" на временно оккупированных территориях Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Кроме этого, под ограничения попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, несколько заместителей министра обороны РФ, певец Олег Газманов и идеолог "русского мира" Дугин.

"В качестве прямого ответа на последнюю эскалацию российской агрессии против Украины и вопиющее нарушение Устава ООН мы вводим санкции против дополнительных физических и юридических лиц, которые поддерживают, содействуют или извлекают выгоду из незаконных действий России. Среди них организаторы фиктивных референдумов, высокопоставленные чиновники минобороны России и видные деятели пропаганды, распространяющие дезинформацию. Наша неизменная поддержка Украины и принципов Устава ООН и международного права будет продолжена. Мы вновь призываем Россию прекратить разрушительную и бессмысленную агрессию", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, референдум, аннексия, Олег Газманов, Элла Памфилова, Юлия Чичерина, война России против Украины, Евросоюз, Николай Расторгуев, ЦИК РФ, Жозеп Боррель, Сергей Елисеев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (454750)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (265142)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (205383)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (140290)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (113104)
6
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (47406)
7
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (40992)
8
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (39744)
 
 
 
 