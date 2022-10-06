Рада призвала осудить попытку аннексии РФ оккупированных территорий Украины

Рада призвала не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины Фото: depositphotos.com

За соответствующий проект постановления на заседании 6 октября проголосовало 315 нардепов, отмечается в картке документа, опубликованном на сайте парламента.

В частности, Рада призвала:

не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов;

признать неправомерность процедуры "добровольного" присоединения оккупированных территорий Украины к РФ;

усилить санкционное давление на РФ с целью принуждения ее немедленно прекратить преступление агрессии против Украины, вывести все войска из территории Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года;

признать РФ государством – спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для государства – спонсора терроризма, включая полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с РФ и отключением от системы SWIFT всех финучреждений РФ;

инициировать пересмотр пребывания РФ в ООН и его органах и организациях исходя из того, что вопрос будущего оформления членства РФ в работе ООН должен быть рассмотрен после достижения ею критериев членства, предусмотренных Уставом ООН, в частности п.1 ст. 4.

"Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ относительно попытки аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых РФ таких решений", – говорится в пояснительной записке к документу.