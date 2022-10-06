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Рада призвала осудить попытку аннексии РФ оккупированных территорий Украины

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Рада призвала не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины
Рада призвала не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада призвала ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации осудить проведенные Россией псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины с целью их аннексии.

За соответствующий проект постановления на заседании 6 октября проголосовало 315 нардепов, отмечается в картке документа, опубликованном на сайте парламента.

В частности, Рада призвала:

  • не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов;
  • признать неправомерность процедуры "добровольного" присоединения оккупированных территорий Украины к РФ;
  • усилить санкционное давление на РФ с целью принуждения ее немедленно прекратить преступление агрессии против Украины, вывести все войска из территории Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года;
  • признать РФ государством – спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для государства – спонсора терроризма, включая полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с РФ и отключением от системы SWIFT всех финучреждений РФ;
  • инициировать пересмотр пребывания РФ в ООН и его органах и организациях исходя из того, что вопрос будущего оформления членства РФ в работе ООН должен быть рассмотрен после достижения ею критериев членства, предусмотренных Уставом ООН, в частности п.1 ст. 4.

"Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ относительно попытки аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых РФ таких решений", – говорится в пояснительной записке к документу.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.

5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, терроризм, санкции, захват, граница, народные депутаты, аннексия, SWIFT, парламент, война России против Украины, присоединение, заседание, российские оккупанты
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