Рада призвала осудить попытку аннексии РФ оккупированных территорий Украины

За соответствующий проект постановления на заседании 6 октября проголосовало 315 нардепов, отмечается в картке документа, опубликованном на сайте парламента.
В частности, Рада призвала:
"Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ относительно попытки аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых РФ таких решений", – говорится в пояснительной записке к документу.
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.
5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.