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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беларусь отправила в РФ первую партию снятых с хранения танков Т-72 – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что Беларусь помогает РФ ремонтировать технику
В Генштабе отметили, что Беларусь помогает РФ ремонтировать технику
Фото: EPA

Из Беларуси в РФ отправили 20 танков Т-72, снятых с хранения. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 12 октября.

"[Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь РФ в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из 20 танков Т-72", – говорится в сообщении.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, танки, война России против Украины
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