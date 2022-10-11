"Мы привлечем президента Путина и виновных к ответу". Заявление лидеров "Большой семерки" по итогам срочного саммита

Страны G7 осудили ракетный удар РФ по Украине и пообещали поддержку в борьбе с агрессором Фото: EPA

Лидеры стран G7 отметили, что никогда не признают эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для ее оправдания.

"Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимных оснований для изменения границ Украины. Мы призываем все страны однозначно отвергнуть эти нарушения международного права и требуем от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины", – говорится в заявлении.

Лидеры стран пояснили, что заседание прошло на фоне ракетных ударов гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине, в результате которого погибли мирные жители.

"Мы решительно осуждаем эти нападения и напоминаем, что неизбирательные нападения на невиновное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента [России Владимира] Путина и виновных", – сказано в документе.

Лидеры "Группы семи" отметили, что будут продолжать вводить дополнительные санкции против России, включая ограничения в отношении физических и юридических лиц – внутри и за пределами России, – оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам страны-агрессора изменить статус территории Украины.

G7 осудила умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику, ставящую под угрозу глобальный мир и безопасность.

"Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", – говорится в заявлении.

Лидеры стран осуждают действия России на Запорожской АЭС и давление, оказываемое на персонал объекта. Так, G7 заявила, что будет считать Россию ответственной за любой инцидент на станции, вызванный их действиями.

В своем заявлении "Группа семи" упомянула о Беларуси. Лидеры стран призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным.

"Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с РФ. Мы снова призываем режим [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко полностью придерживаться своих обязательств по международному праву", – говорится в заявлении.

В соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН, Украина имеет законное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в пределах своих международно признанных границ, заявили лидеры G7.

В то же время в целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования страны "Большой семерки" по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной об устойчивой безопасности и других обязательствах, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию.

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике. Ждем итогов Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины 25 октября", – говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что страны G7 будут продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку и будут твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Большая семерка" также стремится поддерживать Украину в обеспечении готовности к зиме.

"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой перенес смерть и бесчисленные зверства в результате российской агрессии", – сказано в заявлении.

"Группа семи" приветствовала готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру и отметила, что справедливый мир должен включать следующие элементы:

соблюдение устава ООН по защите территориальной целостности и суверенитета;

сохранение способности Украины защищаться в будущем;

обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая изучение путей для этого за счет средств из России;

привлечение к ответственности за российские преступления, совершенные во время войны.

"Мы глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов "Северный поток" в международных водах Балтийского моря и решительно осуждаем любые преднамеренные нарушения работы критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем продолжающиеся расследования, – также сказано в документе.

Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов.

В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.

Также Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и выразил беспокойство по поводу угрозы обострения ситуации на границе Украины с Беларусью, которую Россия по-прежнему пытается прямо втянуть в войну.