Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыпется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой

О массированном обстреле Украины 10 октября

Было выпущено более 100 ракет разных типов – и с наземных [пусковых установок], и с морских, и воздушного базирования – по территории Украины (позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что по состоянию на 14.00 10 октября РФ использовала 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, украинская армия уничтожила 56 целей). Удары наносились по жилым кварталам наших городов, были попытки попасть в энергетическую инфраструктуру. Почти везде промазали.

Действия, которые предпринимает [президент РФ Владимир] Путин, никоим образом не повлияют на ситуацию на фронте, на наше наступление. Наши герои будут только злее бить врага.

По сравнению с ударом, который был [в первый день полномасштабного вторжения] 24 февраля, – "это максимум 10% от того, что было". На Украину постоянно обрушиваются ракетные и артиллерийские удары, постоянно гибнут люди. Единственный способ это остановить – это максимально быстрая военная победа [Украины] и уничтожение российских войск.

Повторю: это не катастрофический удар, это не ядерный удар. Поэтому никакого особого результата Путин не добьется.

Последствия обстрела оккупантами центра Киева 10 октября. Фото: EPA

О запасе ракет у российских оккупантов

Ракеты типа "Калибр" или "Искандер" надо изготавливать восемь – десять месяцев. Думаю, что Путин сейчас расходует почти остатки своего потенциала, не нанося при этом серьезного, существенного ущерба по возможностям Украины сопротивляться.

Исчерпывается ли количество ракет? Оно в любом случае ограничено. Оно не может быть бесконечным. У [нацистского диктатора Адольфа] Гитлера тоже было ограниченное количество ракет, которыми он бил по Британии... Это очевидный факт. Бесконечных ресурсов нет ни у кого.

О необходимости предоставить Украине больше оружия

После такого массированного удара по мирной гражданской инфраструктуре, когда одновременно выпускаются десятки ракет и нашей системе ПВО сложно сбить все, наши западные партнеры стоят перед выбором: могут дальше смотреть на это или же они дадут нам современные самолеты, больше систем ПВО, которые позволили бы защитить наши города от ударов крылатыми ракетами и дронами со стороны русских ублюдков.

Страны Запада должны перестать цедить оружие по чайной ложке. Давать три, пять [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS... Тех же HIMARS, судя по данным "Википедии", у Соединенных Штатов Америки 430, а других систем залпового огня, которые еще в два раза мощнее, чем HIMARS, – более 800. Одних только гаубиц M109 в Америке – 990 штук, из них 500 – на хранении. На Америку никто не нападает по суше. У них граница с Канадой и Мексикой, с которыми у них дружеские отношения... Нам надо просто сразу и много дать оружия, сразу и много обучать наших солдат и офицеров, чтобы выкинуть войска Путина с континентальной части территории Украины.

Именно нанося поражение путинским войскам, поражение на территории Украины, мы наносим самый серьезный удар по нему. К нему теряется доверие остатков элит, остатков фээсбэшников и тех, кто еще ему доверяет... С каждым отвоеванным городом, таким как Лиман [Донецкой области], как в будущем Сватово, Кременная [Луганской области], теряется вера в его мудрость и способность что-то противопоставить Вооруженным силам Украины. Поэтому нужно больше оружия и быстро!

Второе: нам надо давать то оружие, которое нам до сих пор не давали. У нас есть десятки обученных пилотов, которые способны после короткого курса обучения летать и на [американских истребителях] F-15, и на F-16. А на Западе есть много самолетов, которые стоят на площадках хранения и не используются. Просто надо принять политическое решение. Вот его мы очень ждем.

Геращенко считает, что Украина должна получить современную боевую авиацию. На фото – американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Фото: defense.gov

О президенте Украины Владимире Зеленском

Сопротивление украинского народа не сломить, президент с нами.

Президент вчера вышел во двор прямо перед Офисом президентаи показал, что он в Киеве и никуда не уходит со своего поста.

В то время как Путин за эти восемь месяцев побоялся даже нос высунуть, не говоря уже о том, что боялся поехать на фронт и посмотреть в глаза собственным солдатам.

О планах РФ заключить "большое соглашение" с Западом при посредничестве Турции

На сегодняшний день Зеленский заявил четко и ясно: переговоров с Путиным быть не может. Переговоры могут быть со следующим президентом. Инициативы проводить переговоры без Украины вообще смехотворны. Любые переговоры должны быть с участием Украины, если они касаются Украины. Поэтому думаю, что это все – не более чем сотрясение воздуха. Ни к каким реальным событиям оно не приведет.

[Президент Турции Реджеп] Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах. Он хочет показать, что он может быть миротворцем.

О взрыве на Крымском мосту

То, что произошло на Крымском мосту, – это удар не столько по инфраструктуре Российской Федерации, сколько по чувству незыблемости, чувству, что Крым навсегда привязан к России.

Мы с вами знаем, что в Крыму паника началась еще летом, когда были взрывы в аэропорту Сак, показанные на весь мир, в Джанкое... И сейчас очень многие русские, которые купили краденное [на территории украинского полуострова], захватили землю в Крыму, начинают понимать, что это не пустые слова президента, не пустые слова украинского народа, что украденное придется вернуть.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Фото: EPA

О вероятности вступления Беларуси в войну против Украины

[Считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко Путин уговаривал напасть вместе с ним еще перед 24 февраля. Лукашенко как хитрый, опытный жулик отказывался от этого. При этом он является сообщником Путина, потому что дал территорию Беларуси [российским войскам] для вторжения [в Украину], окружения Киева, для ударов ракетами, артиллерией и авиацией.

На сегодня, я уверен, что Лукашенко все так же не хочет принимать участие в прямой агрессии против Украины своими войсками, но Путин заставляет его делать такие громкие заявления, чтобы физически отвлекать часть наших Вооруженных сил для обороны северной части Украины, чтобы меньше наших войск участвовало в наступлении на востоке и юге.

Если под давлением Путина Лукашенко поддастся и его войска примут участие в прямом вторжении в Украину, думаю, это закончится для Лукашенко плачевно. Его режим падет и под ударами оппозиции, и под ударами восставшего народа, и под ударами Вооруженных сил Украины.

Белорусская армия небоеспособна. У них нет никакой мотивации воевать против Украины. Белорусские офицеры и солдаты с 24 февраля сидят в интернете, в Telegram-каналах и видят последствия нападения российской армии, которая была многократно сильнее и лучше оснащена, чем белорусская, поэтому никакого желания погибнуть здесь у них нет. Воевать с той армией, которая не хочет воевать, – бесполезное занятие. Мы это видим на примере российской армии.

О риске применения Россией ядерного оружия

Полностью, на 100%, убирать эту вероятность нельзя, потому что Путин – совершенный шизофреник. Но я эту вероятность расцениваю как низкую. Могу даже сослаться на слова террориста [Игоря] Гиркина, который считает, что это будет огромный вред России. В первую очередь политический вред. Путин – и так уже изгой, а после этого вся Россия, все российские граждане станут изгоями.

Нужно продолжать действия по изоляции России. Нужна полная торгово-экономическая блокада прямо сейчас. Пока мы с вами говорим, из России идут фуры с экспортом в Европу, идут из Европы фуры и поезда с экспортом в Россию. Продолжается заработок денег на цивилизованных странах, с этих денег платятся налоги, с этих налогов покупается оружие: те самые ракеты и дроны-камикадзе, которые летят и убивают украинцев.

О возможности переворота в России

Безусловно, все поражения, вся слабость российской армии непосредственно влияют на ситуацию внутри России. Путин все эти 22 года правил, давайте говорить честно, на основании того, что имел поддержку большинства россиян. Иногда эта поддержка, например после аннексии Крыма, достигала более 80%.

Но после того, как Путин вторгся в Украину, его поддержка постепенно падает, несмотря на драконовские меры, введенные, чтобы заткнуть рты несогласным. А сейчас в России разве что не расстреливают тех, кто говорит правду, но им дают многолетние сроки... И все это, капля за каплей, разрушает ту систему, которая выстраивалась Путиным.

Плакат с портретом Путина и надписью "Убийца" на акции протеста в Женеве (Швейцария), 25 сентября. Фото: EPA

Россияне видят, что их коррумпированные полиция и ФСБ не в состоянии предотвращать какие-то действия наших спецслужб на территории РФ. Они видят, что солдаты возвращаются без рук, без ног, а многие возвращаются "грузом 200". Поэтому поддержка Путина будет падать. Даже вчерашние действия с массовым ракетным обстрелом – это попытка показать силу, показать, что он что-то может.

Назревает ли переворот в Кремле? Может быть все, что угодно. Он построил такую систему власти, которая сама по себе нестабильна. Он является точкой, на которой сходится все. Поэтому возможно абсолютно любое развитие событий.

Но, повторю, режим, который он создал, нестабилен. Он сыпется. Режим Гитлера ведь тоже посыпался. Там нашелся свой полковник [Клаус Шенк фон] Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой и попытался ликвидировать Гитлера (20 июля 1944 года фон Штауффенберг совершил неудавшееся покушение на Гитлера – он принес чемодан с бомбой в бункер, поставил его под стол и вышел. Один из присутствующих в помещении офицеров случайно отодвинул чемодан ногой, бомба взорвалась, погибло четыре человека, сам Гитлер был ранен. Фон Штауффенберга и ще троих заговорщиков казнили. – "ГОРДОН").

О будущем Путина

Мне рисуются следующие варианты. Первое: его растерзает толпа после переворота. Второе: его уничтожит кто-то из его близких, просто физически ликвидирует. Далее: он покончит жизнь самоубийством, как Гитлер. Или окажется на скамье подсудимых международного трибунала.

Недавно судили немца, охранника концлагеря, которому было 100 лет, за преступления, совершенные 80 лет назад...

Поэтому у Путина еще все впереди. Он или умрет не своей смертью, или всю жизнь будет находиться на пожизненном заключении. Я других вариантов не вижу. Может, это будет не через месяц, не через полгода, не через год. Но это будет обязательно.

Об окончании войны

Думаю, быстрого окончания войны не получится. Думаю, это будет первое полугодие следующего года. Для победы нужно освободить континентальную территорию Украины.

В Крым зайти военным путем будет крайне сложно или невозможно. За Крым Путин и российский народ должны платить огромную цену через санкции. Если санкции будут наносить убыток $150–200 млрд в год, тогда просто-напросто Крым будет неподъемной ношей для Путина.

[Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Украина "достаточно скоро" вернется в Крым, причем вернется с оружием?] "Я не хочу спорить с руководителем Главного управления разведки – он знает больше... Я знаю только одно: мы обязательно восстановим территориальную целостность Украины. Это будет в ближайшие годы. Полностью [восстановим].

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