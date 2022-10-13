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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за дронов-камикадзе воздушные тревоги будут длиться дольше – Воздушные силы ВСУ

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Воздушные силы ВСУ успешно сбивают иранские дроны, но в результате из применения Россией длительность воздушной тревоги увеличивается
Воздушные силы ВСУ успешно сбивают иранские дроны, но в результате из применения Россией длительность воздушной тревоги увеличивается
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Tekegram

Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее, поскольку российские войска все чаще применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом 12 октября заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его цитирует РБК-Украина.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона невысокая, 120-150 км в час. Он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет несколько длиннее", – отметил Игнат.

Он добавил, что в западных областях "очевидно, работают дроны-камикадзе, которые недавно завезли на территорию Беларуси".

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. В то же время британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября. В каждый из этих дней силы ПВО Украины сбили минимум по 13 Shahed.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, Юрий Игнат
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