Оккупанты атаковали Винницкую область двумя дронами-камикадзе, оба сбиты ПВО – ОВА

"Винницкую область враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены", – написал он.

В области, согласно данным сайта alerts.in.ua, уже больше часа длится воздушная тревога. Корреспонденты Суспільного проинформировали, что после сообщения о сбитых беспилотниках в регионе слышали новые взрывы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности по Винницкой области.

11 октября оккупанты наносили удары по Винницкой области: обстреляли два объекта критической инфраструктуры, в том числе Ладыжинскую ТЭС.