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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Винницкую область двумя дронами-камикадзе, оба сбиты ПВО – ОВА

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Силы ПВО сбили два дрона-камикадзе в Винницкой области
Силы ПВО сбили два дрона-камикадзе в Винницкой области
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 12 октября атаковали дронами-камикадзе Винницкую область, противовоздушная оборона отбила атаку. Об этом глава областной военной администрации Сергей Борзов сообщил в Telegram.

"Винницкую область враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены", – написал он. 

В области, согласно данным сайта alerts.in.ua, уже больше часа длится воздушная тревога. Корреспонденты Суспільного проинформировали, что после сообщения о сбитых беспилотниках в регионе слышали новые взрывы. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности по Винницкой области.

11 октября оккупанты наносили удары по Винницкой области: обстреляли два объекта критической инфраструктуры, в том числе Ладыжинскую ТЭС

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винницкая область, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Сергей Борзов, Винницкая ОГА, российские оккупанты
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