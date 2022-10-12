Россия завезла в Крым и Железный Порт инструкторов из Ирана для запуска Shahed – Центр национального сопротивления

По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладовцы и в Джанкой. Они учат российских оккупантов управлять беспилотниками и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе.

Инструкторы размещаются в помещениях, захваченных россиянами во время оккупации.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.