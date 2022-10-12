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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия завезла в Крым и Железный Порт инструкторов из Ирана для запуска Shahed – Центр национального сопротивления

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Оккупанты переименовали Shahed-136 в "Герань-2"
Оккупанты переименовали Shahed-136 в "Герань-2"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В оккупированный Крым и Херсонскую область заехали иранские инструкторы для запусков дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладовцы и в Джанкой. Они учат российских оккупантов управлять беспилотниками и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе.

Инструкторы размещаются в помещениях, захваченных россиянами во время оккупации.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Теги: Крым, Иран, Херсонская область, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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