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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За ночь на юге ПВО Украины сбила шесть дронов-камикадзе

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Иранские дроны-камикадзе атаковали юг Украины, ПВО сбили шесть БПЛА
Иранские дроны-камикадзе атаковали юг Украины, ПВО сбили шесть БПЛА
Фото: defence-ua.com

В ночь на 13 октября украинские силы ПВО на юге сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136, сообщают 13 октября в Telegram Воздушные Силы ВСУ.

"Ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины над Одесской областью биты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской – два", - сказано в сообщении.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее из-за использования оккупантами Shahed-136, заявил 12 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Украина, Одесса, Николаев, Вооруженные силы Украины, ПВО, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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