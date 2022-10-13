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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 21 авиационный удар по территории Украины – Генштаб ВСУ

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Под удары российских захватчиков попали более 40 населенных пунктов Украины
Под удары российских захватчиков попали более 40 населенных пунктов Украины
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли три ракетных и 21 авиационный удар по территории Украины. Об этом 13 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также за прошедшие сутки противник совершил 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Враг обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

Под удары российских захватчиков попали более 40 населенных пунктов Украины. В частности, враг обстрелял районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.

По данным Генштаба, оккупанты использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sFvNVjSnw2douNDhFXxufRniGBAeSGiEaoKPUCd7ES6Hj77gG8ZuVxeszVieewEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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