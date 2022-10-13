Оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 21 авиационный удар по территории Украины – Генштаб ВСУ

Также за прошедшие сутки противник совершил 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Враг обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

Под удары российских захватчиков попали более 40 населенных пунктов Украины. В частности, враг обстрелял районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.

По данным Генштаба, оккупанты использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)