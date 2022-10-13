Оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 21 авиационный удар по территории Украины – Генштаб ВСУ

Также за прошедшие сутки противник совершил 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Враг обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.
Под удары российских захватчиков попали более 40 населенных пунктов Украины. В частности, враг обстрелял районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.
По данным Генштаба, оккупанты использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет.