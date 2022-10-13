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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Киевом оккупанты атаковали объект инфраструктуры тремя дронами-камикадзе – ОВА

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В Киевской области после атаки дронов-камикадзе возник пожар (иллюстративное фото)
В Киевской области после атаки дронов-камикадзе возник пожар (иллюстративное фото)
Фото: ДСНС України / Telegram

В Киевской области в результате российской атаки с применением дронов-камикадзе возник пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщил 13 октября в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, атака россиян произошла около 5.00.

"В одной из общин области есть три удара вражеских дронов-камикадзе по объекту инфраструктуры. Из-за этого возник пожар", – написал Кулеба.

По информации главы ОВА, жертв и пострадавших нет. В 6.45 пожар был локализован.

"Еще раз обращаюсь к жителям области не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети. Не указывайте локации и места прилетов. Будьте ответственны, ведь от этого зависит наша с вами безопасность", – призвал Кулеба.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее из-за использования оккупантами Shahed-136, заявил 12 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Киевская ОГА, Киевская область, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Алексей Кулеба, российские оккупанты
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