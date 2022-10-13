Под Киевом оккупанты атаковали объект инфраструктуры тремя дронами-камикадзе – ОВА

По его словам, атака россиян произошла около 5.00.

"В одной из общин области есть три удара вражеских дронов-камикадзе по объекту инфраструктуры. Из-за этого возник пожар", – написал Кулеба.

По информации главы ОВА, жертв и пострадавших нет. В 6.45 пожар был локализован.

"Еще раз обращаюсь к жителям области не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети. Не указывайте локации и места прилетов. Будьте ответственны, ведь от этого зависит наша с вами безопасность", – призвал Кулеба.