СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских прилетов

Последствия российских ударов по Украине публикуют официальные лица и государственные органы, а обычных граждан СБУ просит воздержаться от таких публикаций Фото: Фото: ДСНС України / Telegram

"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными, которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее", – предупредили в спецслужбе.

Спецслужба опубликовала видео с приглашенным в СБУ для разъяснительной беседы автором одной из таких записей.

"Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры", – прокомментировали этот сюжет в СБУ.

По словам мужчины, снявшего видео, никакого злого умысла у него не было и съемкой он поделился только с друзьями. Однако знакомые впоследствии распространили его ролик в интернете.

"Затем он был использован пропагандистскими СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", – признается он.

Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения интернете съемок прилетов и принимают все необходимые меры для привлечения к ответственности авторов и распространителей видео, предупредили в СБУ.