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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских прилетов

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Последствия российских ударов по Украине публикуют официальные лица и государственные органы, а обычных граждан СБУ просит воздержаться от таких публикаций
Последствия российских ударов по Украине публикуют официальные лица и государственные органы, а обычных граждан СБУ просит воздержаться от таких публикаций
Фото: Фото: ДСНС України / Telegram

Опубликованные в соцсетях видео последствий ракетных атак оккупантов используются врагом для корректировки ударов. СБУ напоминает, что за распространение таких материалов предусмотрена уголовная ответственность, сообщила пресс-служба ведомства 11 октября в Telegram.

"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными, которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее", – предупредили в спецслужбе.

Спецслужба опубликовала видео с приглашенным в СБУ для разъяснительной беседы автором одной из таких записей.

"Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры", – прокомментировали этот сюжет в СБУ.

По словам мужчины, снявшего видео, никакого злого умысла у него не было и съемкой он поделился только с друзьями. Однако знакомые впоследствии распространили его ролик в интернете.

"Затем он был использован пропагандистскими СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", – признается он.

Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения интернете съемок прилетов и принимают все необходимые меры для привлечения к ответственности  авторов и распространителей видео, предупредили в СБУ.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет.

Теги: Россия, СБУ, Украина, российская пропаганда, беспилотники, видео, соцсети, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ракета, Служба безопасности Украины, соцсеть, российские оккупанты
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