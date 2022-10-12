СБУ разоблачила мужчину, который передавал России координаты для ракетных ударов по Киеву

По информации СБУ, 56-летний мужчина давал координаты для ракетных ударов по Киеву Фото: depositphotos.com

По информации СБУ, 56-летний уроженец Киева с 2017 года проживает во временно оккупированном Крыму, однако вел свою деятельность через своего агента, которая уже задержана и находится под стражей.

В Крыму мужчина был завербован и получал задания от работника ФСБ РФ, которые передавал своему агенту в столицу. Женщина-агент должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам, а также предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.