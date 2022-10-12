СБУ разоблачила мужчину, который передавал России координаты для ракетных ударов по Киеву

По информации СБУ, 56-летний уроженец Киева с 2017 года проживает во временно оккупированном Крыму, однако вел свою деятельность через своего агента, которая уже задержана и находится под стражей.
В Крыму мужчина был завербован и получал задания от работника ФСБ РФ, которые передавал своему агенту в столицу. Женщина-агент должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам, а также предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.