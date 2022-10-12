СБУ провела обыски у митрополита УПЦ МП в Виннице, ему намерены сообщить о подозрении

"Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", – говорится в сообщении.

Во время обыска у священнослужителя обнаружили компьютерную технику и мобильные терминалы, печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу, а также другие вещественные доказательства, которые СБУ направила на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Фигуранту намерены сообщить о подозрении.

В СБУ не назвали имя священника, но известно, что 11 октября служба провела обыск у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана (в миру – Анатолий Елецких).

По информации LB.ua, митрополит попал в поле зрения СБУ из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Руководитель информационного отдела УПЦ митрополит Климент сказал LB.ua, что Ионафан проходит по делу как свидетель.