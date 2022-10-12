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СБУ провела обыски у митрополита УПЦ МП в Виннице, ему намерены сообщить о подозрении

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Священнику планируют сообщить о подозрении
Священнику планируют сообщить о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области, который, по данным следствия, оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиальную вражду. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 12 октября.

"Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", – говорится в сообщении.

Во время обыска у священнослужителя обнаружили компьютерную технику и мобильные терминалы, печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу, а также другие вещественные доказательства, которые СБУ направила на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Фигуранту намерены сообщить о подозрении.

В СБУ не назвали имя священника, но известно, что 11 октября служба провела обыск у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана (в миру – Анатолий Елецких).

По информации LB.ua, митрополит попал в поле зрения СБУ из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Руководитель информационного отдела УПЦ митрополит Климент сказал LB.ua, что Ионафан проходит по делу как свидетель.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Винница, УПЦ МП, война России против Украины
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