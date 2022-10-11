СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата

В СБУ заявили, что проводят обыски у винницкого митрополита Ионафана Фото: depositphotos.com

В СБУ заявили, что проводят следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, которое открыто по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Подробную информацию в СБУ пообещали предоставить позже.

По информации LB.ua, митрополит попал в поле зрения СБУ из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Также ему инкриминируют обвинения по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и 111-1 (коллаборационная деятельность).

Руководитель информационного отдела УПЦ митрополит Климент сказал LB.ua, что Ионафан проходит по делу как свидетель.