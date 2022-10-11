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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата

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В СБУ заявили, что проводят обыски у винницкого митрополита Ионафана
В СБУ заявили, что проводят обыски у винницкого митрополита Ионафана
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита Украинской православной церкви московского патриархата Ионафана (в миру – Анатолий Елецких). Об этом 11 октября СБУ сообщила в комментарии "Украинской правде".

В СБУ заявили, что проводят следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, которое открыто по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Подробную информацию в СБУ пообещали предоставить позже.

По информации LB.ua, митрополит попал в поле зрения СБУ из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Также ему инкриминируют обвинения по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и 111-1 (коллаборационная деятельность).

Руководитель информационного отдела УПЦ митрополит Климент сказал LB.ua, что Ионафан проходит по делу как свидетель.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.

Теги: СБУ, Украина, религия, война, УПЦ МП, обыск, церковь, война России против Украины, обыски, Служба безопасности Украины
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