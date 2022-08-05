72% украинцев считают себя православными. К УПЦ МП себя относят только 4%

54% среди всех респондентов относят себя к Православной церкви Украины. Годом ранее таких было 42%, а двумя годами – 34%.

Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата. В 2020-м таких людей было 20%, а в 2021-м – 12%.

8% считают себя греко-католиками (в 2020-м – 8%, в 2021-м – 9%), а 4% – идентифицируют себя с Украинской православной церковью Московского патриархата (в 2020-м – 15%, в 2021-м – 18%).

К протестантам и другим христианским церквям себя относят по 2% опрошенных, к римско-католической церкви – 1%.

Атеистами себя считают 10% опрошенных. В 2020 году их было 8%, в 2021-м – 7%.

Во всех регионах больше людей идентифицируют себя с православием, а также именно с Православной церковью Украины (от 59% в центре до 42% на востоке). С УПЦ МП идентифицируют себя 3–6% в зависимости от региона (даже на востоке и на юге – только 5–6%). В то же время с запада на восток, с 6% до 26%, растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к одному патриархату.

Также можно обратить внимание на то, что с запада на восток, с 4% до 17%, растет доля атеистов.



Инфографика: kiis.com.ua



Среди всех возрастных категорий больше тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ (для возрастных категорий 30+ лет это больше половины, в то время как для категории 18–-29 лет – несколько меньше половины).

Среди молодежи больше атеистов – 22% среди 18–29-летних. Среди 30–39-летних их уже 12%, а в старших возрастных категориях – еще меньше.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводили 6–20 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах страны (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины.