СБУ задержала соратника Кивы, который корректировал ракетные удары оккупантов по Днепру

"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", –- говорится в сообщении
По данным контрразведки СБУ, корректировал удары оккупантов местный бизнесмен, занимающийся предпринимательством в сфере IT. В СБУ выяснили, что задержанный намеренно остался в Днепре, чтобы передавать россиянам геолокацию украинских средств ПВО.
Отмечается, что с Кивой задержанный познакомился в 2014 году.
"Впоследствии по предложению нардепа-изменника предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ", – сказано в сообщении.
В спецслужбе отметили, что задержанный собирал информацию о местоположении и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.
В своих отчетах он использовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них злоумышленник добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками, сообщили в СБУ.
"Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий", – указали в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС Украины на 21.00 10 октября, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, более 1300 населенных пунктов по стране оставались обесточенными.
В Генштабе сообщили, что по состоянию на 14.00 оккупанты использовали для атаки 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата. Украинские защитники уничтожили 56 воздушных целей.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.