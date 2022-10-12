СБУ задержала соратника Кивы, который корректировал ракетные удары оккупантов по Днепру

В Днепре задержали корректировщика оккупантов, он оказался соратником экс-нардепа Кивы Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", –- говорится в сообщении

По данным контрразведки СБУ, корректировал удары оккупантов местный бизнесмен, занимающийся предпринимательством в сфере IT. В СБУ выяснили, что задержанный намеренно остался в Днепре, чтобы передавать россиянам геолокацию украинских средств ПВО.

Отмечается, что с Кивой задержанный познакомился в 2014 году.

"Впоследствии по предложению нардепа-изменника предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ", – сказано в сообщении.

В спецслужбе отметили, что задержанный собирал информацию о местоположении и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих отчетах он использовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них злоумышленник добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками, сообщили в СБУ.

"Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий", – указали в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.