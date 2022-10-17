ЕС будет искать конкретные доказательства участия Ирана в войне на стороне России – Боррель

По его словам, во встрече примет участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы будем искать конкретные доказательства участия [Ирана в войне против Украины]", – сказал Боррель.

Reuters со ссылкой на двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, сообщает, что ЕС в связи с этим может объявить о новых санкциях против Ирана. Но в понедельник принятия подобных решений не ожидается, пишет агентство.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, отвечая на вопросы журналистов перед встречей, также заявил, что ЕС должен "решительно отреагировать на новые воздушные удары по Киеву".

17 октября около 7.00 произошла атака дронов-камикадзе на Киев. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате удара произошел пожар в нежилом помещении и пострадали несколько жилых домов.

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома были спасены 18 человек.

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".