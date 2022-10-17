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ЕС будет искать конкретные доказательства участия Ирана в войне на стороне России – Боррель

Встреча глав европейских МИД проходит 17 октября в Люксембурге
Встреча глав европейских МИД проходит 17 октября в Люксембурге
Фото: ЕРА

Участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться Европейским союзом. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 октября на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, который TIMELINE right now транслировал в YouТube.

По его словам, во встрече примет участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

"Мы будем искать конкретные доказательства участия [Ирана в войне против Украины]", – сказал Боррель. 

Reuters со ссылкой на двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, сообщает, что ЕС в связи с этим может объявить о новых санкциях против Ирана. Но в понедельник принятия подобных решений не ожидается, пишет агентство.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, отвечая на вопросы журналистов перед встречей, также заявил, что ЕС должен "решительно отреагировать на новые воздушные удары по Киеву".

17 октября около 7.00 произошла атака дронов-камикадзе на Киев. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате удара произошел пожар в нежилом помещении и пострадали несколько жилых домов. 

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома были спасены 18 человек.

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Беларуси находятся уже 32 БПЛА Shahed-136 и в течение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников. 

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: Иран, беспилотники, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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