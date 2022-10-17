После взрыва жилого дома в Киеве спасены 18 человек, еще двое могут оставаться под завалами – Кличко

"В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами", – написал Кличко.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.
"Есть ли погибшие – уточняем информацию", – добавил мэр.
В патрульной полиции Киева сообщили также, что вражеские беспилотники попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Повреждены несколько жилых домов.
На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики.
"Патрульные, прибыв одними из первых, сразу бросились помогать пострадавшим", – сообщили в полиции. Количество пострадавших не уточняется.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео с места удара и заявил, что под завалами слышны голоса людей.
Видео и фото с дроном и дымом над домами выложило также агентство AFP.
AFP's @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022
VIDEO: Smoke rises from buildings after Russian-launched 'kamikaze drone' strikes in Kyiv— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022
Ukraine officials said the capital was struck four times early Monday in an attack that damaged a residential building and targeted the central train station pic.twitter.com/sO6AIqZAOw
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Атака по Киеву произошла примерно в 7.00 17 октября. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. Позже в Киеве началась вторая волна взрывов.
По информации Геращенко, во время первой утренней атаки по столице пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".