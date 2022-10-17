После взрыва жилого дома в Киеве спасены 18 человек, еще двое могут оставаться под завалами – Кличко

"В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами", – написал Кличко.

Он отметил, что спасательные работы продолжаются. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

"Есть ли погибшие – уточняем информацию", – добавил мэр.

В патрульной полиции Киева сообщили также, что вражеские беспилотники попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Повреждены несколько жилых домов.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики.

"Патрульные, прибыв одними из первых, сразу бросились помогать пострадавшим", – сообщили в полиции. Количество пострадавших не уточняется.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео с места удара и заявил, что под завалами слышны голоса людей.

Видео и фото с дроном и дымом над домами выложило также агентство AFP.

AFP's @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

VIDEO: Smoke rises from buildings after Russian-launched 'kamikaze drone' strikes in Kyiv



Ukraine officials said the capital was struck four times early Monday in an attack that damaged a residential building and targeted the central train station pic.twitter.com/sO6AIqZAOw — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

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