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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После взрыва жилого дома в Киеве спасены 18 человек, еще двое могут оставаться под завалами – Кличко

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С утра оккупанты атаковали Киев несколькими дронами-камикадзе
С утра оккупанты атаковали Киев несколькими дронами-камикадзе
Скриншот: euronews.com

Под завалами жилого дома в Шевченковском районе Киева после утренней атаки оккупантов могут оставаться люди, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами", – написал Кличко.

Он отметил, что спасательные работы продолжаются. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

"Есть ли погибшие – уточняем информацию", – добавил мэр.

В патрульной полиции Киева сообщили также, что вражеские беспилотники попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Повреждены несколько жилых домов.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики.

"Патрульные, прибыв одними из первых, сразу бросились помогать пострадавшим", – сообщили в полиции. Количество пострадавших не уточняется. 

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/pfbid09gpVVyDkPJaYzJXT2XgP1VdPwAW8S1Tt7gNa6banspgvJZQgjFUG9K5hQ3EhLQqVl

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео с места удара и заявил, что под завалами слышны голоса людей. 

Видео и фото с дроном и дымом над домами выложило также агентство AFP

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Контекст:

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00 17 октября. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. Позже в Киеве началась вторая волна взрывов.

По информации Геращенко, во время первой утренней атаки по столице пострадал объект инфраструктуры возле вокзала

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".

Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, взрыв, полиция, Антон Геращенко, беспилотники, спасатели, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, мэр
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