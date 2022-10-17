В результате удара по Киеву пострадал объект инфраструктуры возле вокзала – Геращенко

"Они попали рядом с объектом, никто не ранен, никто не убит. Есть некоторые вопросы по зданию, но этот объект продолжает функционировать и будет функционировать", – сказал он.

Геращенко добавил, что украинские силы ПВО будут искать новые способы сбивать дроны, в частности, использовать ствольную артиллерию.

"Именно она эффективнее всего против дронов, которые летят на низкой высоте", – отметил он.