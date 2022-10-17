В результате удара по Киеву пострадал объект инфраструктуры возле вокзала – Геращенко

"Они попали рядом с объектом, никто не ранен, никто не убит. Есть некоторые вопросы по зданию, но этот объект продолжает функционировать и будет функционировать", – сказал он.
Геращенко добавил, что украинские силы ПВО будут искать новые способы сбивать дроны, в частности, использовать ствольную артиллерию.
"Именно она эффективнее всего против дронов, которые летят на низкой высоте", – отметил он.
Утром 17 октября случилась атака по Киеву дронами-камикадзе. Около 7.00 были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр столицы Виталий Кличко говорил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов.
Спустя полтора часа в столице случилась вторая волна взрывов.