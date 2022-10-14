Атака РФ на Киев 10 октября. 35 пострадавших все еще находятся в больницах

Мэр добавил, что почти треть госпитализированных до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

Он также рассказал, что 10 октября на обстрелянные места выезжали 50 "скорых". Госпитализировали тогда 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям.