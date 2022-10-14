Атака РФ на Киев 10 октября. 35 пострадавших все еще находятся в больницах

Мэр добавил, что почти треть госпитализированных до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.
Он также рассказал, что 10 октября на обстрелянные места выезжали 50 "скорых". Госпитализировали тогда 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева. Под удар, в частности, попал перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко.
Повреждения получили также корпус университета Шевченко, городской Дом учителя, детская площадка в парке Шевченко, музей Ханенко. Также оккупанты атаковали пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой. Всего пострадали около 70 объектов столицы, включая и объекты энергоинфраструктуры. По словам Кличко, в результате атаки в столице погибли пять человек, 51 был ранен.
Кроме Киева оккупанты атаковали 10 октября еще около 30 населенных пунктов страны. По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. 11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась.