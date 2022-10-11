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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица: Россия убила членов моей семьи. И мы не видим конца этой жестокости

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Кислица: Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами
Кислица: Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на сессии Генассамблеи 10 октября рассказал, что в результате атак оккупантов пострадали и погибли члены его семьи. Его выступление транслировало Общественное.

"Мое государство стало целью нападения, мои родственники в жилых домах также оказались под нападением и не могли пойти в укрытие, так как не было электричества. Россия уже убила кое-кого из членов моей семьи и мы не видим конца этой жестокости", – сказал он.

По его словам, мир находится на перекрестном моменте – либо ООН восстановит к себе доверие, либо терпит крах.

"Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами. Диктатура, которая активно использует ракетный террор против граждан и инфраструктуры. Сегодня террористическая Россия обстреляла Киев и другие украинские города по меньшей мере 84 ракетами и двумя десятками БПЛА... Весь мир увидел снова истинное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Проигрывая на поле боя, Россия использует методы устрашения… Умышленное нападение на гражданских – это военное преступление", – заявил Кислица.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.

В результате ракетной атаки российских войск, которой подверглись несколько городов Украины, погибли 19 человек, ранены и травмированы 105 человек, заявили в ГСЧС.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, смерть, война, Сергей Кислица, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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