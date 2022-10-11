Кислица: Россия убила членов моей семьи. И мы не видим конца этой жестокости

Кислица: Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

"Мое государство стало целью нападения, мои родственники в жилых домах также оказались под нападением и не могли пойти в укрытие, так как не было электричества. Россия уже убила кое-кого из членов моей семьи и мы не видим конца этой жестокости", – сказал он.

По его словам, мир находится на перекрестном моменте – либо ООН восстановит к себе доверие, либо терпит крах.

"Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами. Диктатура, которая активно использует ракетный террор против граждан и инфраструктуры. Сегодня террористическая Россия обстреляла Киев и другие украинские города по меньшей мере 84 ракетами и двумя десятками БПЛА... Весь мир увидел снова истинное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Проигрывая на поле боя, Россия использует методы устрашения… Умышленное нападение на гражданских – это военное преступление", – заявил Кислица.