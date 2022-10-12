Зеленский о Путине: Он говорит ультиматумами, террор и есть его отношение к миру. Террорист должен проиграть

"Надо признать очевидный факт: с этим руководителем России, у которого нет будущего, не может быть и диалога. Он сам отверг диалог. Несмотря на все наши попытки договориться о мире в течение многих лет! Он говорит ультиматумами, террор и есть его отношение к миру, к другим людям", – сказал Зеленский.
Глава Украинского государства, обращаясь к лидерам "Большой семерки", заявил, что после российских ударов, всех убийств, всех издевательств над мирными людьми и международным правом "ваши же общества вас не поймут, если не оборвать какие-либо перспективы этого руководителя террора".
"Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения", – считает президент Украины.
Он добавил, что "сейчас один человек блокирует мир и этот человек в Москве", и констатировал, что у Украины на данный момент нет возможности для дипломатии из-за того, что "этот руководитель России" верит только в террор.
"Этот руководитель России, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться. Отступить. Проиграть. Это может быть желанием только неадекватного человека – более сотни только ракетных ударов менее чем за двое суток против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, псевдореферендумы, преступная попытка аннексии..." – перечислил Зеленский.
Президент Украины указал, что в "арсенале" угроз Путина нашлось место даже радиационному шантажу.
"Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!" – подытожил Зеленский.
Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов. Они приняли совместное заявление, в котором, в частности, пообещали "призвать Путина и всех виновных к ответу".
В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.
Также Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и выразил беспокойство по поводу угрозы обострения ситуации на границе Украины с Беларусью, которую Россия по-прежнему пытается прямо втянуть в войну.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".
Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко.