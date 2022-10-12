Зеленский рассказал о задаче украинской разведки, связанной с массированной ракетной атакой оккупантов

"Государство-террорист должно быть лишено даже мнения о том, что любой волной террора может чего-то достичь. Отдельная задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами", – заявил Зеленский.
Президент Украины убежден, что индивидуальная ответственность террористов должна быть наступить точно так же, как и ответственность государства-террориста.
"Работаем ради этого", – добавил он.
Зеленский добавил, что 11 октября было обнародовано и подробное заявление "Большой семерки", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности.
"Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы", – подчеркнул он.
Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов. Они приняли совместное заявление, в котором, в частности, пообещали "призвать [президента РФ] Владимира Путина и всех виновных к ответу".
В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.
Также Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и выразил беспокойство по поводу угрозы обострения ситуации на границе Украины с Беларусью, которую Россия по-прежнему пытается прямо втянуть в войну.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ 10 октября в ходе массированной ракетной атаки выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО. По уточненным данным Генштаба ВСУ на утро 11 октября, за 10 октября по Украине выпустили 84 ракеты и 24 дрона-камикадзе, уничтожены 43 ракеты и 13 БПЛА (10 из них – камикадзе)..
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжается. По данным Генштаба ВСУ, РФ за эти сутки запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.
Электроснабжение к вечеру 11 октября после ударов России по критической инфраструктуре восстановлено в 3842 населенных пунктах Украины, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, 105 населенных пунктов остаются обесточенными.