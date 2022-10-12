Зеленский рассказал о задаче украинской разведки, связанной с массированной ракетной атакой оккупантов

Власти Украины работают над тем, чтобы никто из причастных к ракетному террору в отношении украинских граждан не избежал ответственности Фото: president.gov.us

"Государство-террорист должно быть лишено даже мнения о том, что любой волной террора может чего-то достичь. Отдельная задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами", – заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что индивидуальная ответственность террористов должна быть наступить точно так же, как и ответственность государства-террориста.

"Работаем ради этого", – добавил он.

Зеленский добавил, что 11 октября было обнародовано и подробное заявление "Большой семерки", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности.

"Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы", – подчеркнул он.

Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов. Они приняли совместное заявление, в котором, в частности, пообещали "призвать [президента РФ] Владимира Путина и всех виновных к ответу".

В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.

Также Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и выразил беспокойство по поводу угрозы обострения ситуации на границе Украины с Беларусью, которую Россия по-прежнему пытается прямо втянуть в войну.