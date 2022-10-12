В Украине остается без света более 100 населенных пунктов, в Винницкой области ввели режим жесткой экономии

В результате обстрела были повреждены украинские ТЭС, есть проблемы со светом Фото: Вінницька обласна прокуратура / Facebook

По его словам, 105 населенных пунктов остаются обесточенными.

В Винницкой области из-за серьезных разрушений вводится режим тотальной экономии электроэнергии, сообщил глава областной ОВА Сергей Борзов в Telegram. Он сообщил, что в области 242 населенных пункта были без света после атаки России.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – написал он.