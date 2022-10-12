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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине остается без света более 100 населенных пунктов, в Винницкой области ввели режим жесткой экономии

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В результате обстрела были повреждены украинские ТЭС, есть проблемы со светом
В результате обстрела были повреждены украинские ТЭС, есть проблемы со светом
Фото: Вінницька обласна прокуратура / Facebook

Электроснабжение восстановлено в 3842 населенных пунктах Украины после ударов России по критической инфраструктуре. Об этом сообщил 11 октября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, 105 населенных пунктов остаются обесточенными.

В Винницкой области из-за серьезных разрушений вводится режим тотальной экономии электроэнергии, сообщил глава областной ОВА Сергей Борзов в Telegram. Он сообщил, что в области 242 населенных пункта были без света после атаки России.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – написал он.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Винницкая область, электричество, электроэнергия, отключение света, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Сергей Борзов
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