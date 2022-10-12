В Украине остается без света более 100 населенных пунктов, в Винницкой области ввели режим жесткой экономии

По его словам, 105 населенных пунктов остаются обесточенными.
В Винницкой области из-за серьезных разрушений вводится режим тотальной экономии электроэнергии, сообщил глава областной ОВА Сергей Борзов в Telegram. Он сообщил, что в области 242 населенных пункта были без света после атаки России.
"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – написал он.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.