В Украине после ракетной атаки 10 октября остается обесточенным 301 населенный пункт – ГСЧС

"Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также семь электростанций для объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также, по информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.