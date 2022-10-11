В Белгородской области РФ случился пожар на электроподстанции, 2 тыс. человек остались без света

В Белгородской области из-за пожара без света остались 2 тыс. человек Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Трансформатор подстанции получил повреждения, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.

"На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены", – написал Гладков.

Он утверждает, что подстанцию якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.