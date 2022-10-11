В Белгородской области РФ случился пожар на электроподстанции, 2 тыс. человек остались без света

Трансформатор подстанции получил повреждения, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.
"На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены", – написал Гладков.
Он утверждает, что подстанцию якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.