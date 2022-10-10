Жители Киева и области снизили потребление электроэнергии на 26%

В "Укрэнерго" просят украинцев не использовать мощные электроприборы с 17.00 до 23.00 Фото: depositphotos.com

"Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тыс. электрочайников или 46 тыс. стиральных машин", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру сбалансировать энергосистему в критический момент суток.

В "Укрэнерго" поблагодарили украинцев за помощь и призвали и в дальнейшем экономить электричество.

"Для этого нужно уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17.00 до 23.00. Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее, лучше использовать в другое время, например, ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", – добавили в пресс-службе.

Там также заявили, что компания ввела графики ограничений для потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях. Они продлятся в течение нескольких дней.