Жители Киева и области снизили потребление электроэнергии на 26%

"Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тыс. электрочайников или 46 тыс. стиральных машин", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру сбалансировать энергосистему в критический момент суток.
В "Укрэнерго" поблагодарили украинцев за помощь и призвали и в дальнейшем экономить электричество.
"Для этого нужно уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17.00 до 23.00. Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее, лучше использовать в другое время, например, ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", – добавили в пресс-службе.
Там также заявили, что компания ввела графики ограничений для потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях. Они продлятся в течение нескольких дней.
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер добавил, что введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях.