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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Киева и области снизили потребление электроэнергии на 26%

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В "Укрэнерго" просят украинцев не использовать мощные электроприборы с 17.00 до 23.00
В "Укрэнерго" просят украинцев не использовать мощные электроприборы с 17.00 до 23.00
Фото: depositphotos.com

10 октября в вечерние часы жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5% в сравнении с обычным осенним днем. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тыс. электрочайников или 46 тыс. стиральных машин", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру сбалансировать энергосистему в критический момент суток.

В "Укрэнерго" поблагодарили украинцев за помощь и призвали и в дальнейшем экономить электричество.

"Для этого нужно уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17.00 до 23.00. Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее, лучше использовать в другое время, например, ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", – добавили в пресс-службе.

Там также заявили, что компания ввела графики ограничений для потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях. Они продлятся в течение нескольких дней.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/475507827951381

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер добавил, что введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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