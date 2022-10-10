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Украина прекращает экспорт электроэнергии – Минэнергетики

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Украина прекращает экспорт электроэнергии для стабилизации ситуации на собственном рынке
Украина прекращает экспорт электроэнергии для стабилизации ситуации на собственном рынке
Фото: depositphotos.com

Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом 10 октября сообщило Министерство энергетики в Facebook.

"Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский союз. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии даже после того как, Запорожская атомная электростанция была остановлена. Но массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго. 

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/472767208214564



Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер добавил, введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях. 

Теги: Украина, экспорт, Министерство энергетики, электроэнергия, Европейский союз, электростанция, энергосистема, Герман Галущенко, ЕС
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