Украина прекращает экспорт электроэнергии – Минэнергетики

"Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский союз. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии даже после того как, Запорожская атомная электростанция была остановлена. Но массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.







