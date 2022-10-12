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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал об украинском бойце, сбившем две ракеты оккупантов с помощью Stinger: Один человек спас десятки жизней

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Зеленский поблагодарил украинских военных, отражавших ракетную атаку оккупантов
Зеленский поблагодарил украинских военных, отражавших ракетную атаку оккупантов
Фото: president.gov.ua

Во время массированной ракетной атаки 10 октября военнослужащий ВСУ Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил две крылатые ракеты российских оккупантов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 11 октября, которое обнародовал официальный сайт главы государства.

"Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства... Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов! И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, черниговское направление). Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!" – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление Украины после ударов террористов и участвовал в ликвидации последствий российской ракетной атаки, – спасателей, врачей, энергетиков и работников коммунальных служб, работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников.

"По представлению министра внутренних дел [Дениса Монастырского], я хочу особо отметить самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области; сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя (Запорожская область); прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Белецкого, респираторщиков горно-спасательного отделения (город Киев)", – добавил глава государства.

Контекст:

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ 10 октября в ходе массированной ракетной атаки выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжается. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

Украинские силы ПВО 11 октября сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, энергетика, Вооруженные силы Украины, ПВО, Запорожская область, спасатели, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, удары, ракета, инфраструктура, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Stinger, восстановление
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