Зеленский рассказал об украинском бойце, сбившем две ракеты оккупантов с помощью Stinger: Один человек спас десятки жизней

"Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства... Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов! И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, черниговское направление). Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!" – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление Украины после ударов террористов и участвовал в ликвидации последствий российской ракетной атаки, – спасателей, врачей, энергетиков и работников коммунальных служб, работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников.

"По представлению министра внутренних дел [Дениса Монастырского], я хочу особо отметить самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области; сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя (Запорожская область); прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Белецкого, респираторщиков горно-спасательного отделения (город Киев)", – добавил глава государства.