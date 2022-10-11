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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о продолжении ракетного террора оккупантов: Россия добьется лишь одного – немного затянет наше восстановление

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Зеленский рассказал о восстановлении инфраструктуры Украины после двух дней массированной ракетной атаки российских войск
Зеленский рассказал о восстановлении инфраструктуры Украины после двух дней массированной ракетной атаки российских войск
Фото: president.gov.ua

Несмотря на ракетные удары российских войск по Украине 11 октября, которые стали продолжением массированной атаки 10 октября, по всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 11 октября, которое обнародовал официальный сайт главы государства.

"Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", – подчеркнул Зеленский.

По его информации, сейчас большинство украинских городов и сел, которые российские террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью.

"Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности", – пообещал украинский лидер.

Он добавил, что в некоторых городах и районах работы еще продолжаются.

"Энергетиками применяются временные ограничения по энергоснабжению по графику – это необходимо исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы", – пояснил президент.

Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые 10 октября прислушались к просьбам властей разных уровней и ограничили потребление электричества в пиковые часы – с 17.00 до 22.00. Он добавил, что это стоит делать и в ближайшие дни.

"Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране 10-ю часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы. Пожалуйста, переносите потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток. Это несложно для отдельного человека, и это дает большой результат", – призвал глава государства.

Контекст:

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ 10 октября в ходе массированной ракетной атаки выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжается. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

Украинские силы ПВО 11 октября сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.

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