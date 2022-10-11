Зеленский о продолжении ракетного террора оккупантов: Россия добьется лишь одного – немного затянет наше восстановление

Зеленский рассказал о восстановлении инфраструктуры Украины после двух дней массированной ракетной атаки российских войск Фото: president.gov.ua

"Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", – подчеркнул Зеленский.

По его информации, сейчас большинство украинских городов и сел, которые российские террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью.

"Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности", – пообещал украинский лидер.

Он добавил, что в некоторых городах и районах работы еще продолжаются.

"Энергетиками применяются временные ограничения по энергоснабжению по графику – это необходимо исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы", – пояснил президент.

Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые 10 октября прислушались к просьбам властей разных уровней и ограничили потребление электричества в пиковые часы – с 17.00 до 22.00. Он добавил, что это стоит делать и в ближайшие дни.

"Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране 10-ю часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы. Пожалуйста, переносите потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток. Это несложно для отдельного человека, и это дает большой результат", – призвал глава государства.