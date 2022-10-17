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КИЕВ

Кличко показал обломки дрона-камикадзе, которым россияне утром атаковали Киев

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Россияне атаковали Киев иранскими дронами
Россияне атаковали Киев иранскими дронами
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу.

На дроне видна надпись "Герань-2". Так россияне маркируют дроны, закупленные у Ирана.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко говорил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, взрыв, война, беспилотники, война России против Украины
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