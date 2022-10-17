Войска РФ ударили по Николаеву дронами-камикадзе – Ким

По словам Кима, три дрона были сбиты украинскими силами обороны Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Он рассказал, что в городе были прилеты. Кроме того, три иранских дрона-камикадзе сбили украинские силы обороны.

Издание "НикВести" написало, что в результате атаки в городе случился пожар.

Ким позже уточнил, что пожар локализовали.