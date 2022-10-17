Войска РФ ударили по Николаеву дронами-камикадзе – Ким

Он рассказал, что в городе были прилеты. Кроме того, три иранских дрона-камикадзе сбили украинские силы обороны.
Издание "НикВести" написало, что в результате атаки в городе случился пожар.
Ким позже уточнил, что пожар локализовали.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.