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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ ударили по Николаеву дронами-камикадзе – Ким

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По словам Кима, три дрона были сбиты украинскими силами обороны
По словам Кима, три дрона были сбиты украинскими силами обороны
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские войска вечером 16 октября обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он рассказал, что в городе были прилеты. Кроме того, три иранских дрона-камикадзе сбили украинские силы обороны.

Издание "НикВести" написало, что в результате атаки в городе случился пожар.

Ким позже уточнил, что пожар локализовали.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, война, беспилотники, война России против Украины, Виталий Ким
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