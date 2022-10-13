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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного ракетой дома в Николаеве – Ким

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Ребенок провел под завалами шесть часов, он умер от остановки сердца, сообщил Ким
Ребенок провел под завалами шесть часов, он умер от остановки сердца, сообщил Ким
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В Николаеве умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов обстрелянного россиянами дома. Об этом вечером 13 октября сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Мальчик, которого достали, умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца Нет слов!!! Твари террористы", – написал он.

13 октября российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом. По последним данным, погибло минимум четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что из-под завалов спасли 11-летнего мальчикаРебенок провел там шесть часов. 


Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, ребенок, Виталий Ким
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