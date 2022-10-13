Умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного ракетой дома в Николаеве – Ким

Ребенок провел под завалами шесть часов, он умер от остановки сердца, сообщил Ким Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"Мальчик, которого достали, умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца Нет слов!!! Твари террористы", – написал он.

13 октября российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом. По последним данным, погибло минимум четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что из-под завалов спасли 11-летнего мальчика. Ребенок провел там шесть часов.



