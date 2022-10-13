Умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного ракетой дома в Николаеве – Ким

"Мальчик, которого достали, умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца Нет слов!!! Твари террористы", – написал он.
13 октября российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом. По последним данным, погибло минимум четыре человека.
Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что из-под завалов спасли 11-летнего мальчика. Ребенок провел там шесть часов.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.