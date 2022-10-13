Российские оккупанты массировано обстреляли Николаев. Мэр сообщил о попадании в жилой дом

"После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены полностью, остальные – под завалами", – написал городской голова.

По словам Сенкевича, на месте прилета работают спасатели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.