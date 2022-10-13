В Николаеве ракета оккупантов разрушила спасательную станцию, погиб сотрудник ГСЧС – мэр

"Еще одна ракета С-300 попала в спасательную лодочную станцию. Здание разрушено, – написал он.
Позднее Сенкевич уточнил, что при разборе завалов обнаружили тело погибшего работника станции, который во время обстрела находился в здании.
"По состоянию на 10.05 спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов станции. Это сотрудник Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины, который в эту ночь находился на суточном дежурстве", – написал мэр.
Ранее 13 октября Сенкевич сообщил, что еще одна российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.