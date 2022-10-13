В Николаеве ракета оккупантов разрушила спасательную станцию, погиб сотрудник ГСЧС – мэр

Оккупанты обстреляли спасательную лодочную станцию в Николаеве, под завалами нашли тело спасателя Фото: Сенкевич Online / Telegram

"Еще одна ракета С-300 попала в спасательную лодочную станцию. Здание разрушено, – написал он.

Позднее Сенкевич уточнил, что при разборе завалов обнаружили тело погибшего работника станции, который во время обстрела находился в здании.

"По состоянию на 10.05 спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов станции. Это сотрудник Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины, который в эту ночь находился на суточном дежурстве", – написал мэр.

Ранее 13 октября Сенкевич сообщил, что еще одна российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом.