Зеленский рассказал о спасении 11-летнего мальчика в Николаеве. Он провел под завалами дома шесть часов

"В результате обстрела оккупантов повреждена пятиэтажка. Спасатели деблокировали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами шесть часов. Ребенку оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски еще семи человек. Все службы на месте и работают", – написал Зеленский.

Президент Украины пообещал оккупантам справедливое возмездие за каждый из российских ударов.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 13 октября в Telegram показал снятое сотрудниками ГСЧС видео спасения мальчика из-под завалов.

Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что еще одна российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС.