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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал о спасении 11-летнего мальчика в Николаеве. Он провел под завалами дома шесть часов

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Российская ракета С-300 разрушила в Николаеве пятиэтажный дом
Российская ракета С-300 разрушила в Николаеве пятиэтажный дом
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября в Telegram сообщил о подробностях утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами.

"В результате обстрела оккупантов повреждена пятиэтажка. Спасатели деблокировали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами шесть часов. Ребенку оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски еще семи человек. Все службы на месте и работают", – написал Зеленский.

Президент Украины пообещал оккупантам справедливое возмездие за каждый из российских ударов.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 13 октября в Telegram показал снятое сотрудниками ГСЧС видео спасения мальчика из-под завалов.

Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что еще одна российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

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