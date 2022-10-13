Зеленский рассказал о спасении 11-летнего мальчика в Николаеве. Он провел под завалами дома шесть часов

"В результате обстрела оккупантов повреждена пятиэтажка. Спасатели деблокировали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами шесть часов. Ребенку оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски еще семи человек. Все службы на месте и работают", – написал Зеленский.
Президент Украины пообещал оккупантам справедливое возмездие за каждый из российских ударов.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 13 октября в Telegram показал снятое сотрудниками ГСЧС видео спасения мальчика из-под завалов.
Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что еще одна российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.