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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв утреннего обстрела Николаева возросло до четырех – прокуратура

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Под завалами жилого дома в Николаеве на данный момент нашли тела троих погибших
Под завалами жилого дома в Николаеве на данный момент нашли тела троих погибших
Фото: Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами утром 13 октября погибли минимум четыре человека, сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

"Пока известно о гибели [в жилом доме] трех человек. Из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который был госпитализирован в больницу", -- сказано в сообщении.

Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС, находившийся на суточном дежурстве.

В прокуратуре подчеркнули, что данные о пострадавших еще уточняются.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом.

Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что спасатели продолжают поиски семерых человек, а из-под завалов спасли 11-летнего мальчика.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

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