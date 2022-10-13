Число жертв утреннего обстрела Николаева возросло до четырех – прокуратура

Под завалами жилого дома в Николаеве на данный момент нашли тела троих погибших Фото: Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Пока известно о гибели [в жилом доме] трех человек. Из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который был госпитализирован в больницу", -- сказано в сообщении.

Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС, находившийся на суточном дежурстве.

В прокуратуре подчеркнули, что данные о пострадавших еще уточняются.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом.

Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что спасатели продолжают поиски семерых человек, а из-под завалов спасли 11-летнего мальчика.