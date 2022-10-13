Число жертв утреннего обстрела Николаева возросло до четырех – прокуратура

"Пока известно о гибели [в жилом доме] трех человек. Из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который был госпитализирован в больницу", -- сказано в сообщении.
Еще одна ракета С-300 попала в спасательную станцию, в результате обстрела погиб сотрудник ГСЧС, находившийся на суточном дежурстве.
В прокуратуре подчеркнули, что данные о пострадавших еще уточняются.
"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.
Утром 13 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом.
Президент Украины Владимир Зеленский утром сообщал, что спасатели продолжают поиски семерых человек, а из-под завалов спасли 11-летнего мальчика.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.