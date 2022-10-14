В Николаеве извлекли из-под завалов дома тело последнего погибшего. Всего жертвами атаки РФ 13 октября стали восемь человек

В общей сложности из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших.
Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли восемь николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства.
Повреждения получили четыре многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два аварийных подъезда.
13 октября российская ракета разрушила в Николаеве многоэтажный жилой дом. В результате попадания два верхних этажа полностью разрушены, повреждены также квартиры с третьего по первый этаж и автомобили рядом с домом.
Из-под завалов смогли достать 11-летнего мальчика, который провел там шесть часов. Однако позже ребенок скончался в больнице.
Еще одна ракета С-300 в тот же день попала в спасательную челночную станцию, говорил Сенкевич.