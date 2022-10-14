РФ хочет купить тысячи дронов-камикадзе Shahed-136 – Резников

Около 300 единиц у них есть, по данным Министерства обороны и по информации, которой оперируют российские средства информации, отметил Резников.

"Мы не сидим на месте, мы разрабатываем систему их угнетения, потому что наши военные их сбивают. Уже научились это делать. Мы разбираем все детали, до нюансов, смотрим, какие у них электронные "мозги", и, соответственно, готовим разные системы противодействия", – заявил министр.

Все международные партнеры заинтересованы помочь Украине в этом процессе, добавил он.