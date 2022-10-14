РФ хочет купить тысячи дронов-камикадзе Shahed-136 – Резников

Около 300 единиц у них есть, по данным Министерства обороны и по информации, которой оперируют российские средства информации, отметил Резников.
"Мы не сидим на месте, мы разрабатываем систему их угнетения, потому что наши военные их сбивают. Уже научились это делать. Мы разбираем все детали, до нюансов, смотрим, какие у них электронные "мозги", и, соответственно, готовим разные системы противодействия", – заявил министр.
Все международные партнеры заинтересованы помочь Украине в этом процессе, добавил он.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.