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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО с начала суток уничтожила восемь дронов-камикадзе

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Восемь Shahed-136 сбиты с начала дня 14 октября украинскими защитниками
Восемь Shahed-136 сбиты с начала дня 14 октября украинскими защитниками
Фото: Tal Inbar / Twitter

С начала суток и до 8.00 14 октября на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожено восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"14 октября на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожены восемь барражирующих боеприпасов Shahed-136", – сказано в сообщении.

Указано, что пять дронов сбиты зенитными ракетными войсками Воздушных сил и три – противовоздушной обороной Военно-морских сил ВСУ.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее из-за использования оккупантами Shahed-136, заявил 12 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: Вооруженные силы Украины, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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