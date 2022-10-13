НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами – генсек

"В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру", – сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО предоставляет Украине топливо и зимнюю одежду для военных.

"В долгосрочной перспективе мы также поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО", – сказал генсек.