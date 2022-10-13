ВСУ за сутки уничтожили 420 оккупантов, шесть российских вертолетов и 33 беспилотника – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 420 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

12 октября Генштаб ВСУ опубликовал скорректированные данные о потерях россиян с 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.