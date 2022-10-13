Оккупанты в Донецкой области получают от высшего руководства распоряжения о приостановке наступательных действий – Генштаб ВСУ

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в районе города Токмак Запорожской области украинские военные поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненых оккупантов доставили в местную больницу.
В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.
Также в Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.