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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Донецкой области получают от высшего руководства распоряжения о приостановке наступательных действий – Генштаб ВСУ

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В Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе Каланчака ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной техники
В Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе Каланчака ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты в Донецкой области получают от своего высшего руководства распоряжения о приостановке наступательных действий. Об этом 13 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в районе города Токмак Запорожской области украинские военные поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненых оккупантов доставили в местную больницу.

В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также в Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sFvNVjSnw2douNDhFXxufRniGBAeSGiEaoKPUCd7ES6Hj77gG8ZuVxeszVieewEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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