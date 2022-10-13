Оккупанты в Донецкой области получают от высшего руководства распоряжения о приостановке наступательных действий – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе Каланчака ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в районе города Токмак Запорожской области украинские военные поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненых оккупантов доставили в местную больницу.

В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также в Генштабе сообщили, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники.

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