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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки российских оккупантов под Бахмутом, Соледаром и еще на нескольких направлениях – Генштаб

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В Донецкой области враг не оставляет попыток наступать, однако ВСУ отбивают атаки оккупантов
В Донецкой области враг не оставляет попыток наступать, однако ВСУ отбивают атаки оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения сил обороны Украины успешно отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка Донецкой области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает 12 октября в Facebook в оперативной вечерней сводке.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, пытается вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – отмечается в сводке.

Сообщается, что авиация украинских сил обороны нанесла 27 ударов, в результате чего подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов оккупантов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА и четыре вертолета врага.

"Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и четыре склада боеприпасов", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В ВСУ добавили, что в зону огневого поражения украинской артиллерии и ракет также попали позиции вражеской ПВО, радиоэлектронной борьбы и другие военные цели оккупантов.

В свою очередь, российская армия обстреливает позиции украинских войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, отметили в Генштабе ВСУ.

"Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам", – говорится в сводке.

Так, в течение суток оккупанты нанесли три ракетных и четыре авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей", – уточнили в Генштабе.

Отмечается, что для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136.

"10 из них были уничтожены силами и средствами ПВО сил обороны Украины", – подытожили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034XFXUxhv8DbB62o793dVWA4GU9c4Peua3vPrjFU2HxdbCAJbNpkyLqpf8Fzz91aGl


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

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