Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек – СМИ

Цифры потерь изданию сообщили два источника: один – бывший офицер российских спецслужб, второй – действующий офицер ФСБ.
Отмечается, что к безвозвратным потерям относят не только убитых военных, но и пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не смогут вернуться к военной службе в силу тяжести повреждений.
"Важные истории" обращают внимание, что озвученная собеседниками цифра близка к цифрам, которые в начале сентября назвал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, более 25 тыс. российских солдат были убиты в Украине. Общее число потерь российской армии британское минобороны оценивало в более чем 80 тыс. человек.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 63 380 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября по случаю объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. До этого Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).