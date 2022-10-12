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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек – СМИ

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Развязанная Путиным война в Украине стоила РФ десятков тысяч убитых военных
Развязанная Путиным война в Украине стоила РФ десятков тысяч убитых военных
Фото: depositphotos.com

Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях. Об этом 12 октября в Telegram сообщили "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Цифры потерь изданию сообщили два источника: один – бывший офицер российских спецслужб, второй – действующий офицер ФСБ.

Отмечается, что к безвозвратным потерям относят не только убитых военных, но и пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не смогут вернуться к военной службе в силу тяжести повреждений.

"Важные истории" обращают внимание, что озвученная собеседниками цифра близка к цифрам, которые в начале сентября назвал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, более 25 тыс. российских солдат были убиты в Украине. Общее число потерь российской армии британское минобороны оценивало в более чем 80 тыс. человек.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 63 380 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября по случаю объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. До этого Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).

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