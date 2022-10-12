Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек – СМИ

Цифры потерь изданию сообщили два источника: один – бывший офицер российских спецслужб, второй – действующий офицер ФСБ.

Отмечается, что к безвозвратным потерям относят не только убитых военных, но и пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не смогут вернуться к военной службе в силу тяжести повреждений.

"Важные истории" обращают внимание, что озвученная собеседниками цифра близка к цифрам, которые в начале сентября назвал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, более 25 тыс. российских солдат были убиты в Украине. Общее число потерь российской армии британское минобороны оценивало в более чем 80 тыс. человек.