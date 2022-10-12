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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 октября ВСУ отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления оккупантов и ряд других целей
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления оккупантов и ряд других целей
Фото: EPA

Силы обороны Украины 11 октября отбили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 12 октября.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. В результате успешных действий сил обороны Украины и из-за обилия раненых на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 15 ударов, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, а также более 20 других важных объектов врага", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Pf3cSvrwVRsVocEcMYLhFBngtbxVwZgyCz17s6HJC9NQ6a5hkLLcsvHHrpEpRMZQl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, война России против Украины, российские оккупанты
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