11 октября ВСУ отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления оккупантов и ряд других целей Фото: EPA

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. В результате успешных действий сил обороны Украины и из-за обилия раненых на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 15 ударов, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, а также более 20 других важных объектов врага", – сообщили в Генштабе.