Россияне нанесли по Украине за сутки 29 ракетных и 13 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Также оккупанты нанесли 13 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более 40 населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из этих БПЛА уничтожены", – заявили в Генштабе.
В пресс-центре подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет.