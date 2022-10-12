Россияне нанесли по Украине за сутки 29 ракетных и 13 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли 13 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более 40 населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из этих БПЛА уничтожены", – заявили в Генштабе.

В пресс-центре подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается.