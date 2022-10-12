Вследствие российских обстрелов в Украине с 10 октября пострадало около 30% энергетической инфраструктуры – Галущенко

Он отметил, что впервые с начала полномасштабной войны Россия "решительно нацелилась" на энергетическую инфраструктуру. По словам министра, одна из причин этого – то, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле.

Галущенко добавил, что Украина пытается быстро восстановить подключение к другим источникам.

Он отметил, что украинская энергосистема по-прежнему стабильна, и призвал партнеров предоставить системы защиты от угроз с воздуха.

"Мы посылаем сообщение нашим партнерам: нам нужно защищать небо. Россияне играют не в какие-то игры по международным законам. Их не интересуют никакие международные соглашения или конвенции", – сказал глава Минэнерго.