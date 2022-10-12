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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вследствие российских обстрелов в Украине с 10 октября пострадало около 30% энергетической инфраструктуры – Галущенко

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Оккупанты два дня атаковали энергетическую инфраструктуру Украины
Оккупанты два дня атаковали энергетическую инфраструктуру Украины
Фото: depositphotos.com

С 10 октября от российских обстрелов пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью CNN 11 октября заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что впервые с начала полномасштабной войны Россия "решительно нацелилась" на энергетическую инфраструктуру. По словам министра, одна из причин этого – то, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле.

Галущенко добавил, что Украина пытается быстро восстановить подключение к другим источникам.

Он отметил, что украинская энергосистема по-прежнему стабильна, и призвал партнеров предоставить системы защиты от угроз с воздуха.

"Мы посылаем сообщение нашим партнерам: нам нужно защищать небо. Россияне играют не в какие-то игры по международным законам. Их не интересуют никакие международные соглашения или конвенции", – сказал глава Минэнерго.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, Министерство энергетики, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Герман Галущенко
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